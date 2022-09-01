В Витебске задержали водителя «BMW», который пьяным вез ребенка на первый звонок

Іван Дзедушкін • 01/9/22 21:38 • Здарэнні

1 сентября витеблянин пьяным вез ребенка на школьную линейку, его задержала ГАИ.



Примерно в 7:30 сотрудникам ГАИ областного центра поступила информация о том, что за рулем «BMW» находится нетрезвый водитель.

На место выехал экипаж, который задержал водителя, еще не успевшего выехать из двора.

Как позже покажет медицинское освидетельствование, в выдыхаемом 44-летним мужчиной воздухе концентрация паров абсолютного этилового спирта превысила 2 промилле, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.