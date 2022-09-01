Заморозки после сильной жары ожидаются в Витебской области

ННВ • 01/9/22 15:51 • Экалогія

На смену знойному августу с рекордной жарой приходит сентябрь с заморозками в первые же дни осени.



Синоптики предупреждают, что в ночь с 1 на 2 сентября на территории Витебской области возможны заморозки, температура при этом может опускаться до -2 °C.

За все время метеонаблюдений отрицательная температура в сентябре фиксировалась только с 10 числа, такое произошло в 1966 году.

Чтобы защитить урожай от заморозков необходимо укрыть растения и плоды утепляющим материалом, например, спанбондом или соломой.