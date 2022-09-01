Заморозки после сильной жары ожидаются в Витебской области
На смену знойному августу с рекордной жарой приходит сентябрь с заморозками в первые же дни осени.
Синоптики предупреждают, что в ночь с 1 на 2 сентября на территории Витебской области возможны заморозки, температура при этом может опускаться до -2 °C.
За все время метеонаблюдений отрицательная температура в сентябре фиксировалась только с 10 числа, такое произошло в 1966 году.
Чтобы защитить урожай от заморозков необходимо укрыть растения и плоды утепляющим материалом, например, спанбондом или соломой.
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