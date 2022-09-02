Три коровы утонули в яме с битумом в Городокском районе

ННВ • 02/9/22 14:56 • Эканоміка

Во время кочевки стада в Городокском районе 4 коровы упали в яму с битумом, спасти удалось только одну.



Инцидент произошел неподалеку от деревни Шабаны. По предварительной версии, стадо КРС перегоняли с одного пастбища на другое. Четыре коровы при этом попали в яму, в которую много лет назад сливали битум.

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Из-за установившейся в то время жаркой погоды битум расплавился, и попавшие в него колхозные коровы увязли.

Пастухам, сопровождавшим стадо, удалось освободить битумной жижи только одну корову, а три остальные погибли.

По факту гибели КРС Городокский РОВД проводит проверку, которая установит все обстоятельства случившегося, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.