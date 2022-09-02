Вдвое сократилось производство сельхозпродукции в Витебской области в июле, по сравнению с прошлым годом

Сяржук Серабро • 02/9/22 22:40 • Эканоміка

В июле сельхозорганизации и КФХ Витебщины произвели сельскохозяйственной продукции вдвое меньше, чем в этом же месяце 2021 года.



За июль в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах было произведено продукции на 261 700 000 рубле, что составляет 52,3% от объема этого же месяца 2021 году.

В хозяйствах всех категорий при этом произвели продукции на 284 300 000 рублей (54% от уровня 2021 года).

За семь месяцев текущего года объем продукции сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 1 215 300 000 рублей, а всех хозяйств — 1 278 100 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства уменьшились на 21,2% и 20,8% соответственно.

Валовый региональный продукт Витебской области за этот период составил 8 775 800 000 рублей, что на 4,1% ниже показателей такого же периода 2021 года. При этом валовая добавленная стоимость в сельском, лесном и рыбном хозяйстве про сравнению с прошлым годом уменьшилась на 15,1%.