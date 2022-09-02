Водителя «копейки», перевернувшейся под Витебском, посадили на 6,5 лет

Іван Дзедушкін • 02/9/22 15:56 • Здарэнні

Завершился суд над 29-летним водителем «ВАЗ-2101», опрокинувшегося весной под Витебском. Тогда пострадали два пассажира.



ДТП произошло днем 17 мая, двигаясь по деревне Глазомичи Витебского района со скоростью около 100 километров в час, пьяный бесправник выехал на встречную полосу движения и на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где легковушка перевернулась.

В результате 27-летний и 30-летний пассажиры получили травмы и были госпитализированы. А водитель «Жигулей» с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, но был задержан позже.

Суд Витебского района признал жителя Витебского района виновным угоне (часть 1 статьи 2014 УК) и нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (часть 4 статьи 317 УК).

По совокупности виновника ДТП приговорили к шести с половиной годам лишения свободы, а также на семь лет лишили права управления автотранспортом. Кроме того молодого человека будут принудительно лечить от хронического алкоголизма, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.