Водителя «копейки», перевернувшейся под Витебском, посадили на 6,5 лет

• 02/9/22 15:56 • Здарэнні

Завершился суд над 29-летним водителем «ВАЗ-2101», опрокинувшегося весной под Витебском. Тогда пострадали два пассажира.
Под Витебском разбилась компания молодежи на «копейке». Фото ГАИ

ДТП произошло днем 17 мая, двигаясь по деревне Глазомичи Витебского района со скоростью около 100 километров в час, пьяный бесправник выехал на встречную полосу движения и на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где легковушка перевернулась.

В результате 27-летний и 30-летний пассажиры получили травмы и были госпитализированы. А водитель «Жигулей» с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, но был задержан позже.

Суд Витебского района признал жителя Витебского района виновным угоне (часть 1 статьи 2014 УК) и нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (часть 4 статьи 317 УК).

Под Витебском разбилась компания молодежи на «копейке». Фото ГАИ

По совокупности виновника ДТП приговорили к шести с половиной годам лишения свободы, а также на семь лет лишили права управления автотранспортом. Кроме того молодого человека будут принудительно лечить от хронического алкоголизма, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

            
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