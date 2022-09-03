В Новополоцке 75-летний пешеход попал под легковушку, сдававшую назад
3 сентября в Новополоцке легковой автомобиль, двигавшийся задним ходом, сбил пенсионера.
В районе дом №2 по Армейской улице 56-летний водитель автомобиля «Citroen С5» при движении задним ходом совершил наезд на 75-летнего жителя Новополоцка.
В результате наезда престарелый пешеход получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.
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