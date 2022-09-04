Эта ночь в Витебске была самая холодная за все время наблюдений

Сяржук Серабро • 04/9/22 16:34 • Экалогія

Суточный рекорд минимума температуры побит в Витебск 4 сентября.



Зафиксированная на метеостанции областного центра минимальная температура составила всего +1,3 °C, что на 0,2 градуса ниже рекордного температурного минимума, установленного в 1997 году.

В Езерище при этом этой ночью столбик термометра опустился практически до нулевой отметки.

По прогнозам в ночь с 4 на 5 сентября в Витебской области снова ожидаются заморозки, местами температура может опускаться до -2 °C.

За три дня начала сентября фактическая температура в Витебске ниже нормы на 4,7 °C, среднесуточная температура не превышает +11 °C.