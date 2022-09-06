Два человека утонули в Витебской области с начала сентября
За пять дней сентября в Витебской области утонули два человека.
По данным ОСВОД 2 сентября в Глубоком в водоеме у дома №4 на Комсомольской улице обнаружили тело 46-летнего мужчины, об этом случае «ННВ» сообщали. В тоже же день в Новополоцке из Двины извлекли тело 82-летней старушки.
Причины и обстоятельства гибели этих людей еще устанавливаются.
Всего за 2022 год по состоянию на 5 сентября в Витебской области утонули 46 человек, двое из них — дети.
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