В Витебске появится новый автобусный маршрут. Какие районы он свяжет?

ННВ • 06/9/22 14:26 • Падзеі

С 26 сентября в Витебске планируют открыть новый автобусный маршрут №8.



Этот автобус будет курсировать между Тулово и Полоцким рынком. Его маршрут пройдет по улицам Центральной, Юбилейной, Туловской, Янопольской, Московскому проспекту и улицам Ленина, Кирова, Космонавтов.

Расписания этого автобусного маршрута на сайте ОАО «Витебскоблавтотранс» пока нет, но вскоре его должны разместить. Кроме того должны быть дополнены таблички на всех остановочных пунктах, по пути следования автобуса.