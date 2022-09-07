Две фуры столкнулись в Чашниксокм районе, погиб один из дальнобойщиков

Іван Дзедушкін • 07/9/22 22:56 • Здарэнні

Один из водителей погиб в результате столкновения двух фур в Чашникском районе.



По данным ГАИ, 6 сентября на автодороге Р-62 «Чашники-Бобруйск» 69-летний водитель, управляя сдельным тягачом «Renault» с полуприцепом, при объезде препятствия на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и врезался во встречную фуру «МAN».

После столкновения один из грузовиков вылетел в кювет, оба автомобиля получили значительные повреждения.

Водитель «Renault» в результате этого дорожно-транспортного происшествия погиб на погиб на месте аварии.