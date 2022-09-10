Трактор задавил 82-летнего мужчину, когда тот загонял его в гараж

• 10/9/22 22:13 • Здарэнні

10 сентября в Браславском районе 82-летний пенсионер погиб, когда пытался загнать трактор в гараж.
Трактор задавил 82-летнего мужчину, когда тот загонял его в гараж. Фото ГАИ

По информации ГАИ, престарелый мужчина задним ходом загонял трактор «Т-25» в хозпостройку, но не рассчитал габариты строения. В результате старика зажало трактором в дверном проеме постройки.

Пенсионер получил тяжелые травмы от которых погиб на месте происшествия.

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