В Глубокском районе пешеход попал под легковушку

ННВ • 11/9/22 20:20 • Здарэнні

11 сентября в Глубокском районе пешеход пострадал в результате наезда легкового автомобиля.



Около 5 часов утра 56-летний водитель «Citroen» на 144-м километре автодороги Р-3 совершил наезд на стоящего на проезжей части дороги 25-летнего парня.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.