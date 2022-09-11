В Глубокском районе пешеход попал под легковушку
11 сентября в Глубокском районе пешеход пострадал в результате наезда легкового автомобиля.
Около 5 часов утра 56-летний водитель «Citroen» на 144-м километре автодороги Р-3 совершил наезд на стоящего на проезжей части дороги 25-летнего парня.
В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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