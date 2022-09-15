Сразу 5 человек пропали вчера в лесах Витебской области, нашли пока только 4-х

Зоя Машэка • 15/9/22 17:26 • Турызм

14 сентября в трех районах Витебской области заблудились сразу пять человека, одного из них пока так и не удалось найти.



В Докшицком районе в 13:50 спасателям сообщили о том, что в лесном массиве вблизи деревни Коляги потерялась 83-летняя женщина, ушедшая за грибами утром.

Бабушка пошла в лес со знакомыми мужчиной и женщиной. Те, собравшись домой, начали звонить ей на телефон, но не дождались ответа. А вернувшись в деревню, они обнаружили, что пенсионерка телефон оставила дома и обратились в МЧС.

Лес стали прочесывать спасатели, работники лесхоза и сельчане. Спустя некоторое время на земле в лесу спасатели заметили свежий след от сапога. Они начали звать женщину и двигаться по направлению следов. Вскоре старушку нашли.

В тот же день в 16:44 спасателям Витебска позвонила женщина и сказала, что она и две ее знакомые заблудились в лесу у деревни Гороватка. Эту группу грибников удалось при помощи сигнала громкоговорящего устройства пожарной автоцистерны, который услышали. Часть спасателей отряда «Витязь» и работники милиции отправились вглубь леса, где и нашли грибниц.

Вечером, в 21:14, о пропавшем грибнике сообщили в центр оперативного управления Лепельского районного отдела по ЧС сотрудники милиции. 77-летний мужчина заблудился неподалеку от деревни Домжерицы.

Пенсионер ушел в лес еще утром, когда к сумеркам он не вернулся домой, жена позвонила в милицию. Поиски осложняло то, что мужчина пошел за грибами без телефона.

Поисковую партию составили из 15 сотрудников МЧС и МВД, однако в темное время суток пенсионера найти не удалось и поиски прекратили. Сегодня они должны были возобновиться, сообщается пресс-службой МЧС.