В Видзах горела школа, учеников эвакуировали

ННВ • 16/9/22 16:26 • Здарэнні

Пожар в Видзовской средней школе Браславского района произошел утром 16 сентября.



В 9:05 пожарным сообщили о возгорании в одном из кабинетов учреждения образования. Приехавшие на вызов экипажи обнаружили, что горит кабинет кабинета в отдельном здании школы.

До прибытия пожарных педагоги вывели из смежных кабинетов здания 20 детей, никто не пострадал.

В 9:14 пожар был ликвидирован спасателями, огнем в кабинете повреждено имущество, закопчены потолок и стены. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.