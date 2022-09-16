В Видзах горела школа, учеников эвакуировали
Пожар в Видзовской средней школе Браславского района произошел утром 16 сентября.
В 9:05 пожарным сообщили о возгорании в одном из кабинетов учреждения образования. Приехавшие на вызов экипажи обнаружили, что горит кабинет кабинета в отдельном здании школы.
До прибытия пожарных педагоги вывели из смежных кабинетов здания 20 детей, никто не пострадал.
В 9:14 пожар был ликвидирован спасателями, огнем в кабинете повреждено имущество, закопчены потолок и стены. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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