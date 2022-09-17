Более суток просидел в болоте 77-летний пенсионер в Лепельском районе

Зоя Машэка • 17/9/22 22:46 • Турызм

Пропавшего в лесах Лепельского района 77-летнего пенсионера нашли в болоте спустя сутки поисков.



Как сообщали «ННВ», 14 сентября в лесах Витебской области потерялись пять человек, одного пожилого мужчину сразу найти не смогли.

Из-за темноты поисковую операцию в лесном массиве в районе деревни Домжерицы прекратили. Она возобновилась в светлое время суток 15 сентября.

На помощь в поисках пенсионера к спасателям Витебщины присоединились, спасатели республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Республики Беларусь, работники заповедника и милиции. Всего было задействовано 48 человек, 13 единиц техники, в том числе квадроциклы и болотоход, специально обученная собака и квадрокоптеры.

Уже ближе к вечеру поисковики в болоте увидели мужчину. Он сидел на земле, самостоятельно идти уже не мог.

Спасатели посадили пенсионера в болотоход и вывезли из болота к прибывшим медикам. После осмотра специалистами и оказания необходимой помощи дедушку отпустили домой, сообщается пресс-службой МЧС.