За полгода в Витебской области выявили свыше 20 поддельных купюр, попадаются и высокого уровня исполнения

Іван Дзедушкін • 19/9/22 20:27 • Эканоміка

Чаще всего в Витебской области пытаются сдать фальшивые банкноты достоинством 5 000 российских рублей и 100 долларов США. За первое полугодие в регионе зафиксировано более 20 случаев выявления поддельных денег.



В частности, недавно житель Брестской области пытался сдать в один из пунктов обмена валют в Витебске 100-долларовую купюру. Кассир посчитала банкноту сомнительной и вызвала сотрудников милиции.

На место выехала следственно-оперативная группа. Силовики изъяли купюру и направили ее в Витебский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.

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Экспертиза показала, что предъявленный для обмена денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида.

Не «суперподделка», но все же непрофессионал вполне мог бы принять банкноту за настоящую, поскольку на ней были имитированы практически все элементы защиты. Так, большинство изображений на лицевой и оборотной сторонах этого билета выполнены способом глубокой печати, благодаря чему надписи имеют рельефность и хорошо ощущаются наощупь. Защитный цветопеременный элемент в виде изображения числа «100» фальшивомонетчики имитировали используя вещество с мелкодисперсными частицами желто-зеленого цвета, а защитную нить – нанесением текста красящим веществом. Все это говорит о высоком качестве подделки.

В остальном же злоумышленники решили не перетруждаться: знаки серийного номера, контрольной цифры и буквы, а также оттиск печати Казначейства США выполнены способом электрографической печати, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.