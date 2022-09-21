Безработный пытался покончить с собой в Полоцком районе
Вечером 20 сентября помощь спасателей потребовалась молодому парню, пытавшемуся совершить суицид в городском поселке Ветрино Полоцкого района.
В 21:51 в МЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который нанес себе раны при попытке суицида.
Прибывший на вызов экипаж пожарных обнаружил в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома молодого человека с несколькими резаными ранами левого предплечья.
Спасатели наложили давящую повязку на поврежденную руку парня, после этого его госпитализировали, сообщается пресс-службой МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: