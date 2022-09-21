В Витебске обнаружили сброс загрязненной воды в Витьбу в центре города

Сяржук Серабро • 21/9/22 20:35 • Экалогія

Гуляющие по набережной Витьбы в зоне отдыха жители Витебска обратили внимание поток загрязненной воды, который постоянно стекает в речку.



Судя по фото, присланным «ННВ», источник этих сточных вод находится в склоне, на котором выше расположен Витебский областной клинический кардиологический центр.

По словам читателей, стоки загрязнены какой-то белой субстанцией, которая образует на воде пленку или шубу. Этот ручеек, вытекающий из склона, по наблюдениям, не пересыхает даже, когда надолго устанавливается жаркая засушливая погода.

Пену в месте впадения Витьбы в Двину витебляне наблюдали неоднократно, «ННВ» писали о таких аномалиях в 2019 и 2020 годах. Возможно, сейчас обнаружен источник загрязнения, а пена образуется из-за того, что субстанция взбивается на стоках плотин в устье реки.