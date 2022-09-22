К посевной не готово до половины техники, нет удобрений — КГК Витебской области

Ігар Арцюх • 22/9/22 19:37 • Эканоміка

В ряде районов Витебской области техника не готова к посевной озимых, также оставляет желать лучшего ситуация с накоплением минеральных удобрений.



Недостаточные меры по подготовке сельхозорганизаций и проведению озимого сева выявил КГК в восьми районах Витебской области.

Так, на 15 сентября готовность комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов в хозяйствах Докшицкого района составляла 50%, Россонского – 60%, Лепельского и Глубокского – по 65%, Сенненского – 70%, Городокского, Лиозненского и Ушачского – по 71%. Недостаточно заготовлено удобрений в сельхозорганизациях Городокского, Чашникского, Глубокского, Шумилинского, Верхнедвинского, Докшицкого и Дубровенского районов.

В этом году в Витебской области под озимые зерновые культуры отведено 240 000 га. При этом на 19 сентября уже было засеяно 33,8% от этой площади. К севу приступили все районы.

Однако, в отдельных сельхозорганизациях Бешенковичского, Шумилинского и Россонского районов установлены нарушения отраслевых регламентов возделывания сельскохозяйственных культур.

По выявленным фактам для принятия мер реагирования проинформированы местные органы власти. За допущенные нарушения по требованию государственных контролеров к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц, сообщает пресс-служба КГК Витебской области.