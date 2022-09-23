В овощехранилище под Витебском сгнила почти половина картошки — в КГК рассказали о работе стабилизационных фондов сельхозпродукции

Ігар Арцюх • 23/9/22 23:01 • Эканоміка

В ходе контрольных мероприятий КГК Витебской области были выявлены многочисленные нарушения и недостатки при подборе и использовании помещений для хранения продукции, создании необходимых условий в период хранения, влияющих на сохранение качества продукции.



Из-за нарушений, в результате несоблюдения отдельными хранителями температурно-влажностных условий портилась хранимая продукция.

Так, в хранилище организации Витебского района сгнили 230 килограммов моркови, или 13% от хранившейся продукции, а картофеля и вовсе пропало также 1,5 тонны из хранившихся 3,8 тонн — 39,5%.

Несоблюдение условий хранения и ненадлежащее состояние складов были выявлены также у хранителей Витебска и Полоцкого района.

В торговых объектах наблюдался недостаток отдельных видов отечественной сельхозпродукции. Так, с марта 2022 года в магазинах области отмечались случаи отсутствия в продаже белорусских яблок и капусты по фиксированным ценам. Их недостаток восполнялся аналогичными товарами иностранных производителей, но по более высоким ценам.

Кроме того, выявлены многочисленные факты завышения предельных розничных цен на такую продукцию.

По всем нарушениям приняты меры по их устранению. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, ими возмещен вред, причиненный государственным предприятиям в результате порчи.

Недостатки в организации работы по обеспечению населения продукцией стабилизационного фонда рассмотрены на заседании коллегии Комитета области. Во исполнение требований постановления коллегии руководители обеспечено принятие мер для устранения нарушений.

Контроль за формированием и использованием стабилизационных фондов будет продолжен и в межсезонный период 2022 – 2023 годов. Для этой цели по инициативе областного Комитета госконтроля в сентябре была сформирована рабочая группа с включением в ее состав представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Витебского облисполкома, санэпидемслужбы и инспекции Госстандарта, сообщает пресс-служба КГК.