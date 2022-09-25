4 человека пострадали в столкновении легковушки с трактором в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 25/9/22 22:51 • Здарэнні,Эканоміка

25 сентября в Полоцком районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора, в котором пострадали четыре человека.



На 42-м километре автодороги Р-46 «Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации» 39-летний водитель «Renault Megan» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора «Беларус-821» с прицепной бочкой и врезался в него.

В результате удара цистерна, буксируемая трактором, разобралась на части, а легковой автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся.

Водитель и три пассажира «Renault» получили травмы и были доставлены в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.