Выбросившего с балкона собаку витеблянина приговорили к аресту, он подал апелляцию

Сяржук Серабро • 27/9/22 21:24 • Экалогія

Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда оставила в силе приговор витеблянину, выбросившему с балкона собаку, которая погибла.



Инцидент произошел еще зимой. В тот день мужчина был дома один и выпивал. Как он позже объяснял супруге, ее собака нагадила в прихожей, что вызвало у подсудимого гнев. Он подозвал собаку на балкон, схватил за ноги и сбросил вниз.

Вернувшейся домой жене он признался, что сбросил собаку с балкона. Женщина нашла питомца внизу уже мертвым, и, чтобы труп не увидели соседи, закопала в снегу. После этого она вызвала милицию.

11 июля суд Октябрьского района за жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, на основании статьи 339-1 УК приговорил витеблянина к 2 месяцам ареста.

Мужчина не согласился с приговором и подал апелляцию. В ней он заявлял, что назначенное наказание чрезмерно строгое, а с учетом того, что у него высшее образование и постоянное место работы, по которому он характеризуется положительно, арест повлечет его увольнение и сложности при последующем трудоустройстве.

23 сентября судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда рассмотрела жалобу и оставила ее без удовлетворения, а приговор — без изменения.