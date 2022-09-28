Из-за короткого замыкания произошла внеплановая остановка на «Нафтане»
27 сентября на ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошла внеплановая остановка оборудования.
По данным МЧС, в 9:50 произошло короткое замыкание кабелей в кабельном тоннеле под зданием главного распределительного устройства 6 кВ на территории филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».
В кабельном тоннеле сработала автоматическая система пожаротушения. Однако, в результате кратковременного скачка напряжения произошла внеплановая остановка оборудования цехов ОАО «Нафтан».
Технический персонал предприятия провел регламентные работы по перезапуску остановившегося оборудования. Недовыпуска продукции не прогнозируется, сообщается пресс-службой МЧС.
Произошедший инцидент не вызвал нарушения технологического процесса завода «Полимир». Люди не пострадали. На месте работает комиссия Новополоцкой ТЭЦ для установления причины инцидента. Электротехническим персоналом проводятся ремонтные работы.
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