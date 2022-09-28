Из-за угрозы взрыва в Витебске эвакуировали горисполком

Іван Дзедушкін • 28/9/22 15:27 • Здарэнні

28 сентября в Витебске эвакуировали работников горисполкома и учреждений, размещенных в зданиях по соседству.



Эвакуация началась примерно в 11:45, представители силовых ведомств объясняли это поступившим сообщением о минировании здания городского исполнительного комитета.

На набережную Витьбы прибыли подразделения МЧС, МВД и саперно-пиротехническая служба. Проверка помещений и территории длилась более часа.

Судя по всему, никаких взрывных устройств и опасных предметов не было, так как чиновники спокойно вернулись в свои кабинеты. Милиция пока не сообщила подробностей этого инцидента.