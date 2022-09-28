Из-за угрозы взрыва в Витебске эвакуировали горисполком

• 28/9/22 15:27 • Здарэнні

28 сентября в Витебске эвакуировали работников горисполкома и учреждений, размещенных в зданиях по соседству.

Из-за угрозы взрыва в Витебске эвакуировали горисполком. Фото ННВ

Эвакуация началась примерно в 11:45, представители силовых ведомств объясняли это поступившим сообщением о минировании здания городского исполнительного комитета.

На набережную Витьбы прибыли подразделения МЧС, МВД и саперно-пиротехническая служба. Проверка помещений и территории длилась более часа.

Из-за угрозы взрыва в Витебске эвакуировали горисполком. Фото ННВ

Судя по всему, никаких взрывных устройств и опасных предметов не было, так как чиновники спокойно вернулись в свои кабинеты. Милиция пока не сообщила подробностей этого инцидента.

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