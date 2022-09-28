Завтра начнут включать отопление в жилом фонде Витебска

Сяржук Серабро • 28/9/22 17:36 • Здароўе

В Витебске должны начать включать отопление с 29 сентября.



С завтрашнего дня начать подавать тепло в жилые дома должны по всей Витебской области. Областная рабочая группа согласовала включение систем отопления для жилищного фонда, общежитий, всех учреждений образования, театров, городских бань в самом северном регионе с 29 сентября.

Это решение принято с учетом сложившихся среднесуточных температур наружного воздуха в Витебской области в течение последней недели и прогноза снижения температур наружного воздуха на ближайшее время.

Последние шесть дней среднесуточная температура в Витебске не превышала +9,6 градусов Цельсия. В ночь с 26 на 27 сентября столбик термометра в областном центре опускался до +2,8 градусов Цельсия.

Отметим, что в столице Беларуси отопление в домах включили уже с сегодняшнего утра.