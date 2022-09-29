В Новополоцке «скорая» врезалась в легковушку и перевернулась, пострадала врач

Зоя Машэка • 29/9/22 16:09 • Здарэнні

Столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с легковым авто произошло в центре Новополоцка, перевернувшаяся «скорая» врезалась в еще две машины.



По предварительной информации ГАИ, утром 29 сентября на улице Калинина «скорая», двигаясь на вызов со звуковым и световым спецсигналом, столкнулась с автомобилем «Lada», которым управлял 44-летний новополочанин.

В результате столкновения ударом медицинский автомобиль отбросило в сторону, и он опрокинулся. При этом микроавтобус врезался в стоявшие на светофоре автомобилями «Volvo» и «Fiat».

В этом ДТП все машины получили механические повреждения. Ехавшая в «скорой» врач получила травмы и была доставлена в медучереждение для обследования.

По факту дорожно-транспортном происшествии проводится проверка.