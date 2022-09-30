За сокрытие падежа КРС в Сенненском районе осудили ветврача и главного зоотехника

Ігар Арцюх • 30/9/22 16:48 • Эканоміка

Вынесен приговор главному зоотехнику и ветврачу одного из сельхозпредприятий Сенненского района, скрывших падеж 162 голов КРС.



Судебное заседание проходило в выездном режиме в здании Сенненского райисполкома в присутствии работников и должностных лиц сельхозорганизаций.

Согласно выводам суда, обвиняемые с января 2020 года по июнь 2021 года давали незаконные указания подчиненным о внесении заведомо ложных сведений о продаже живым весом на доращивание фактически павших телят работникам предприятия. В действительности же колхозники скот не покупали.

Чтобы избежать ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, ветеринарный врач и главный зоотехник подписывали документы о движении скота с заведомо недостоверными сведениями. Всего по такой схеме списано 162 головы КРС.

Деньги за якобы приобретенный живым весом скот ежемесячно удерживались из заработной платы сотрудников сельхозорганизации, которые не были осведомлены о таком удержании, сообщает Витебская областная прокуратура. Потерпевшими по делу признаны 14 граждан.

Стоимость удержанных с одного колхозника денег при этом составляла от 100 до 2000 рублей.

Суд признал обоих подсудимых виновными в превышении служебных полномочий и служебном подлоге. На основании части 2 статьи 426 и части 1 статьи 427 УК каждого приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Кроме того, на 5 лет им запрещено занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности.