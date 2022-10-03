Шесть египтян заблудились на границе с Латвией в Верхнедвинском районе

Іван Дзедушкін • 03/10/22 23:38 • Турызм

Спасателям пришлось вызволять из болота шестерых египтян, заблудившихся на границе с Латвией в Верхнедвинском районе.



2 октября в Верхнедвинский РОЧС поступило сообщение о том, что вблизи деревни Кончаны заблудились шесть иностранцев. Кто уведомил спасателей об этом инциденте, не сообщается.

На поиски потерявшихся направили экипаж МЧС на пожарной автоцистерне. Местность, где заблудились иностранцы болотистая с глубокими каналами с водой.

Спасатели начали прочесывать местность и звать потерявшихся людей. Те стали отзываться и, ориентируясь на голоса, пожарным удалось обнаружить группу. Одному из мужчин требовалась медицинская помощь.

Иностранных граждан вывели их из болота, одного из них сразу же госпитализировали. Остальных найденных нелегалов передали сотрудникам Полоцкого пограничного отряда.

Согласно сводке МЧС заблудившимися иностранцами оказались граждане Египта. Госпогранкомитет никак не комментирует этот инцидент на белорусско-латвийской границе.

Севернее деревни Кончаны и западнее Освейского озера находится крупное болото Кисели. Вероятно, в него и угодили нелегалы, двигаясь в сторону Латвии.