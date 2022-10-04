Более чем на 10 тыс. животных сократилось поголовье КРС Витебщины, возбуждены 52 уголовных дела

Ігар Арцюх • 04/10/22 16:07 • Эканоміка

За 9 месяцев в Витебской области возбуждено 52 уголовных дела за сокрытие падежа КРС, количество скота в регионе уменьшилось на более чем на 10 000 голов.



За истекший период 2022 года по сведениям прокуратуры колхозники скрыли от учета 2028 павших животных. В целом в животноводческой отрасли региона наметилась устойчивая тенденция к сокращению поголовья КРС (-10 392 головы, или -1,9%) и 88роста его падежа88 (+60 голов, или +1,1%).

Причинами неудовлетворительного положения дел в АПК прокуроры назвали неорганизованность, нераспорядительность и безответственность руководителей и специалистов аграрных предприятий, а также должностных лиц государственных органов отраслевого управления.

Кроме того, во время уборочной кампании прокуратурой было выявлено, что 48 зерноуборочных комбайнов в 24 хозяйствах не могли принимать участие в жатве, при том что в оперативных сведениях о готовности техники значились исправными.