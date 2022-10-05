Две фуры столкнулись в Оршанском районе, один дальнобойщик в больнице

ННВ • 05/10/22 18:17 • Здарэнні

6 октября в Оршанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участие двух фур.



По предварительным данным, около 14:00 на 559-м километре автодороги М-1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации» 25-летний водитель грузовика «Volvo» отвлёкся от управления своим авто, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении, в его полосе движения автопоездом «DAF».

В результате ДТП водитель фуры «Volvo» получил травмы, его доставили в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.