В Чашникском районе мужчина подавился мясом и умер, тело нашли только через неделю

Зоя Машэка • 06/10/22 20:38 • Здароўе

Выпивший мужчина в Чашникском районе подавился куском мяса и умер.



Родственники нашли погибшего только через неделю, следы наследственной смерти на трупе отсутствовали. По факту происшествия назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В результате экспертам управления ГКСЭ по Витебской области удалось установить, что причиной смерти жителя Чашникского района стала механическая асфиксия, возникшая в результате закрытия дыхательных путей инородным телом — куском мяса, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.

При этом, как показали анализы, в крови погибшего содержался этиловый спирт в концентрации 1,3 промилле, что обычно соответствует легкой степени алкогольного опьянения. Однако при этом уже нарушается координация движений.