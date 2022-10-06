В Чашникском районе мужчина подавился мясом и умер, тело нашли только через неделю
Выпивший мужчина в Чашникском районе подавился куском мяса и умер.
Родственники нашли погибшего только через неделю, следы наследственной смерти на трупе отсутствовали. По факту происшествия назначили судебно-медицинскую экспертизу.
В результате экспертам управления ГКСЭ по Витебской области удалось установить, что причиной смерти жителя Чашникского района стала механическая асфиксия, возникшая в результате закрытия дыхательных путей инородным телом — куском мяса, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.
При этом, как показали анализы, в крови погибшего содержался этиловый спирт в концентрации 1,3 промилле, что обычно соответствует легкой степени алкогольного опьянения. Однако при этом уже нарушается координация движений.
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