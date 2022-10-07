Сразу 7 человек заблудились в лесах Витебской области

Зоя Машэка • 07/10/22 17:34 • Экалогія

6 октября в лесах Витебской области заблудились сразу 7 человек, поисковые операции шли в трех районах.



В Толочинском районе потерялся один человек, в Ушачсском — 2, а в Сенненском районе пропали сразу 4 грибника, сообщается пресс-службой МЧС.

Всех заблудившихся удалось найти, медицинская помощь им не требовалась.

Всего в Беларуси за прошедшие сутки заблудились 11 человек, их поиском занимались 75 работников различных ведомств, задействовавших 29 единиц техники.