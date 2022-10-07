Сразу 7 человек заблудились в лесах Витебской области
6 октября в лесах Витебской области заблудились сразу 7 человек, поисковые операции шли в трех районах.
В Толочинском районе потерялся один человек, в Ушачсском — 2, а в Сенненском районе пропали сразу 4 грибника, сообщается пресс-службой МЧС.
Всех заблудившихся удалось найти, медицинская помощь им не требовалась.
Всего в Беларуси за прошедшие сутки заблудились 11 человек, их поиском занимались 75 работников различных ведомств, задействовавших 29 единиц техники.
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