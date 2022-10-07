Завтра в Витебске перекроют проезд в Билево с проспекта Строителей

ННВ • 07/10/22 20:03 • Падзеі

8 октября из-за спортивных соревнований будет полностью перекрыт проезд в Билево по проспекту Строителей.



Участок проспекта от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича полностью закроют для движения с 10:30 до 15:00 — в это время там будет проходить республиканское соревнование по лыжероллерам «SKIBEL-тур».

Из-за вводимых ограничений для движения автотранспорта в это время изменится маршрут движения городского троллейбуса №15. Он будет курсировать следующим образом: Керамзитовый завод — пр-т Строителей — ул. П. Бровки — пр-т Московский — ул. Короткевича — ул. М. Фрадкина (в сторону ул. М. Фрадкина); ул. М. Фрадкина — ул. Короткевича — пр-т Московский — ул. П.Бровки — пр-т Строителей — Керамзитовый завод (в сторону Керамзитового завода), сообщает оператор перевозок.