Под Витебском столкнулись два байкера, оба с травмами в больнице

Іван Дзедушкін • 08/10/22 19:52 • Здарэнні

8 октября неподалеку от Витебске произошло столкновения двух мотоциклов, оба байкера пострадали.



На 94-м километре автодороги М-8 (поворот на деревню Васюты) 45-летний водитель мотоцикла «Honda», ехавший со стороны Орши в направлении областного центра, совершил столкновение с мотоциклом «Kawasaki», водитель которого осуществлял левый поворот.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба мотоциклиста получили травмы, и их пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.