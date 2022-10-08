Цены на лекарства в Беларуси тоже заморозили

Сяржук Серабро • 08/10/22 20:08 • Здароўе

Минздрав ввел в Беларуси мораторий на повышение цен - на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги.



Письмо о введении этих ограничений за № 12-11/19214 было разослано Министреством здравоохранения 7 октября, сообщает Витебскоблздрав.

Специалисты министерства, совместно с заинтересованными структурами, будут вести контроль за соблюдением этого требования. Запрет на повышение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Напомним, что ранее по требованию Александра Лукашенко в Беларуси подорожание продовольственных товаров.