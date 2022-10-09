КГК предлагает жителям Витебщины сообщать о повышении цен

Ігар Арцюх • 09/10/22 20:59 • Эканоміка

Для сбора информации о фактах повышения цен Комитет государственного контроля Витебской области организовал «горячую линию», куда жители региона могут пожаловаться на новые ценники.



Обращения будут приниматься в течение октября с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Звонить нужно по телефонам 8 (0212) 37-89-39, 8 (0212) 37-54-53, 8 (0212) 37-61-78, 8 (0212) 37-61-94.

Кроме того, информацию о повышении цен можно присылать в госконтроль по электронной почте на адрес [email protected] с пометкой «Цены».

Поступившая информация будет тщательно изучена и использована при проведении контрольно-аналитических мероприятий, сообщается пресс-службой КГК.