У витебского стройпредприятия похитили более 200 000 рублей
Руководство одного из строительных предприятий Витебска похитило более 200 000 рублей.
По версии УБЭП УВД Витебского облисполкома, с июля 2021 по март 2022 года это предприятие получало от коммерческой фирмы фиктивные документы о поставках строительных материалов и канцелярских принадлежностей.
Бухгалтерия производила оплаты по этой документации, хотя товар и не поступал. Затем деньги обналичивались директором фирмы-поставщика. Часть он оставлял себе, а остальное через посредника передавал должностным лицам строительной организации. Посредник также получал вознаграждение.
В результате таких махинаций предприятию был причинен ущерб более чем на 200 000 рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Областной прокуратурой в отношении четверых участников преступной схемы возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
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