В Браславском районе банкротят очередной колхоз, он задолжал более 8 млн. руб.

Сяржук Серабро • 10/10/22 16:25 • Эканоміка

Началось банкротство открытого акционерного общества «Берёзовый край» в Браславском районе.



26 сентября экономический суд Витебской области начал конкурсное производство дела о банкротстве этого ОАО. Заявителем выступил сам должник.

Согласно материалам дела, ОАО «Берёзовый край» имеет кредиторскую задолженность в размере 8 303 000 рублей. При этом за первые шесть месяцев 2022 года предприятие понесло убытки в размере 173 000 рублей. Неплатёжеспособность организации приобрела устойчивый характер.

Стадо крупного рогатого открытого акционерного общества «Берёзовый край» насчитывает 1139 животных, в этом хозяйстве трудятся 66 человек.