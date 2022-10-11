В Витебске снова сбили пешехода на переходе

ННВ • 11/10/22 14:29 • Здарэнні

В Витебске легковушка, выехавшая на красный свет, сбила женщину, переходившую улицу.



ДТП произошло утром 11 октября. 57-летняя женщина пересекала проезжую часть на перекрестке улиц Короткевича и Богатырева. В этот момент ее сбил автомобиль «Mazda», 51-летний водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.