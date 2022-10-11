В Витебске снова сбили пешехода на переходе
В Витебске легковушка, выехавшая на красный свет, сбила женщину, переходившую улицу.
ДТП произошло утром 11 октября. 57-летняя женщина пересекала проезжую часть на перекрестке улиц Короткевича и Богатырева. В этот момент ее сбил автомобиль «Mazda», 51-летний водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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