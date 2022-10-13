На Витебщине чаще стали умирать от водки

Зоя Машэка • 13/10/22 14:26 • Здароўе

На 30% увеличилось количество смертей от отравления алкоголем в Витебской области.



За истекший период 2022 года от отравления алкоголем и его суррогатами в регионе погибли около 200 человек (более 20 человек ежемесячно). Две трети из них – люди трудоспособного возраста (в основном мужчины), а еще треть составляют пенсионеры. При этом количество таких смертей людей пенсионного возраста выросло в полтора раза больше, по сравнению 2021 годом.

Отравления этанолом не имеют отношения к качеству алкоголя и связаны исключительно с передозировкой. Антирекорд в этом смысле был установлен 32-летним мужчиной, в крови которого судебные эксперты-химики обнаружили этанол в концентрации 5,7 промилле. Это соответствует примерно 1 – 1,2 л водки, выпитой за максимально короткий отрезок времени, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.

В то же время жители Витебщины стали реже погибать от суррогатов алкоголя. В частности, значительно снизилось количество отравлений метанолом. Это ядовитое вещество, как правило, является компонентом контрафактной «стеклоомывайки». Недобросовестные производители используют его для удешевления продукции, не ставя при этом в известность покупателя. Впрочем, если эту жидкость не употреблять внутрь, никакой беды не случится, а для смертельного исхода достаточно и 30 граммов метанола в чистом виде.