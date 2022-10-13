В Полоцке появится мемориальная доска летчику Куконенко, разбившемуся в Барановичах

Сяржук Серабро • 13/10/22 14:00 • Грамадства

На здании Полоцкого кадетского училища установят мемориальную доску в честь Героя Беларуси Никиты Куконенко.



Гвардии лейтенант Куконенко погиб 19 мая 2021 года в авиакатастрофе Як-130 в Барановичах. Тогда потерпел крушение учебно-боевой самолёта Як-130 белорусских ВВС, который пилотировали лётчики майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

По версии военных крушение самолета произошло из-за отказа системы управления — у машины отказали все уровни системы управления.

Около года назад погибшим летчикам посмертно было присвоено звание Героя Беларуси. Спустя год после авиакатастрофы в Барановичах открыли мемориал.

Никита Куконенко уроженец Полоцка и выпускник Полоцкого кадетского училища. Мемориальные доски в его честь уже установлена на доме в Лиде, где пилот жил, и на средней школе №6 Лиды, которой присвоено его имя.

Мемориальная доска в человеческий рост будет изготовлена из гранита «Volga blue». Установить ее должны до конца ноября. Стоимость работ составляет 9590 рублей, это бюджетные средства.