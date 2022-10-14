Хрен да селедка — перебои с мясом в сельмагах Докшицкого района

ННВ • 14/10/22 17:16 • Эканоміка

«Без мяса остались сельчане в Докшицком районе», — с таким заголовком вышла районная газета «Родныя вытокі».



Издание сообщается о перебоях с поставками мясной продукции в ряд сельских магазинов Докшицкого района, а также в деревнях, обслуживаемых автомагазинами.

Например, в магазине деревни Березовка корреспондент районки не нашла ни колбасы, ни куриной разделки, ни маргарина. Холодильная витрина сельмага была украшена только 6 банками селедки и 4 баночками хрена.

В этом магазине из мясного ассортимента можно было купить только свиной фарш, а конфеты продавались только российского производства.

На момент визита журналистов в магазин деревни Крипули на его полках не было гречки даже гречки — товара, который считается социально значимым. Выбор колбасных изделий был совсем скудный. А когда завозилось куриное мясо, продавец уже и не вспомнит, пишет газета.

В атомагазине, который объезжает несколько деревень, по словам сельчан, в последнее время нет в продаже ни булочек, ни ливерной колбасы, ни овощей, кроме капусты. Также поупатели жаловались на невозможность купить пельмени или курятину.