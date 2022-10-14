Велосипедист попал под колеса легковушки в Оршанском районе
Вечером 13 октября в Оршанском районе был травмирован велосипедист, которого сбила машина.
На 161 километре автодороги М-8 (граница России – Витебск – Гомель – граница Украины) водитель легкового автомобиля «Nissan» совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги велосипедиста.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы и был госпитализирован, сообщается областной ГАИ.
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