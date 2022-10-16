Под Витебском женщина повредила ногу и не смогла самостоятельно выбраться из лесу
15 октября неподалеку от поселка Верховье травмированная женщина не смогла выйти из лесу без помощи спасателей.
В 17:09 в МЧС поступило сообщение о том, что в лесном массиве потерялась женщина. На поиски направили подразделения спасателей.
У женщины был с собой сотовый телефон. Спасатели связались с ней и узнали, что повредила ногу и не может выйти на опушку.
Трое пожарных углубились в чащу, по дороге они звали женщину, она стала отзываться, и вскоре спасатели увидели потерявшуюся.
Найденная женщина сидела на земле, передвигаться самостоятельно она не могла. Спасатели взяли ее под руки и, поддерживая, вывели из леса.
После осмотра медиков травмированную 40-летнюю грибницу доставили в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.
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