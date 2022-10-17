В Витебске издали новую книгу о Вере Хоружей

ННВ • 17/10/22 10:37 • Культура

К 80-летию со дня гибели Веры Хоружей в Витебске выпустили новую книгу об этой подпольщице, автор — известный краевед Аркадий Подлипский.



В первой его книге, появившейся два года тому назад, приводятся полные, без сокращений и идеологических исправлений, тексты ее писем из оккупированного Витебска.

В нынешней — подробный рассказ о витебских днях замечательной дочери белорусского народа, а также о том, как готовилась ее группа к работе в витебском антинацистском подполье, какие сложные, едва ли вообще выполнимые, задачи ставились перед ней.

Книга построена на документальном материале, на воспоминаниях очевидцев и участников этой группы. Книга рассчитана на всех, кто интересуется недавним прошлым Витебска и историей Великой Отечественной войны, а также собственно биографией Героя Советского Союза Хоружей.

Презентация издания состоится в четверг, 20 октября, в Витебской областной. Начало мероприятия в 16:00.