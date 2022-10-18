В Браславском районе «BMW» врезалась в фуру, пострадала девушка

• 18/10/22 21:29 • Здарэнні

Вечером 17 октября в Браславском районе легковушка врезалась в седельный тягач с полуприцепом.
В Браславском районе «BMW» врезалась в фуру, пострадала девушка. Фото ГАИ

На 221-м километре автодороги «Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии» водитель автомобиля «BMW» совершил попутное столкновение со стоящей на обочине фурой.

В Браславском районе «BMW» врезалась в фуру, пострадала девушка. Фото ГАИ

В результате ДТП 20-летняя пассажирка  «BMW» была доставлена в медучреждение. После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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