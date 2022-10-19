Двое рыбаков перевернулись на лодке в Миорском районе, выплыть смог только один

ННВ • 19/10/22 21:35 • Турызм

16 октября на озере Обстерно Миорского района во время рыбалки погиб61-летний мужчина.



По данным Следственного комитета, двое жителей райцентра приехали на рыбалку на озеро Обстерно. На берегу они предварительно выпили, а затем на моторной лодке вышли на акваторию водоема.

Из-за сильной волны лодка перевернулась, и рыбаки оказались в воде. Младший из мужчин — 60-летний рыбак — смог самостоятельно доплыть до берега и позвать на помощь людей. Тело второго — 61-летнего мужчины, сотрудники ОСВОД извлекли из воды без признаков жизни, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.