Уголовное дело в отношении завмага возбудили в Новополоцке — поднял цены на мясо

ННВ • 21/10/22 21:12 • Эканоміка

Прокурор Новополоцка возбудил уголовное дело за повышение цен в отношении заведующего одного из продовольственных магазинов города.



По версии прокуратуры, завмаг в период с 6 по 10 октября установил в магазине цены на мясную продукцию выше уровня, зафиксированного на 5 октября. Кроме того, он же не принял мер к приведению цен на товары, которые поступили в торговый объект 6 октября, в соответствие с действующим законодательством и допустил продажу мясной продукции по завышенной стоимости неограниченному кругу лиц.

Уголовное дело направлено в Новополоцкий городской отдел Следственного комитета для организации предварительного расследования, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.