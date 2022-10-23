В Дубровенском районе сгорел «Кировец»
Пожар трактора «К-701» произошел 21 октября в Дубровенском районе.
«Кировец» загорелся примерно в 12:13, трактор в это время находился на территории мехдвора в агрогородке Сватошицы.
В результате пожара огнем в тракторе были повреждены моторный отсек и кабина. Люди во время инцидента не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС. Причина загорания устанавливается.
В прошлом году в Дубровенском районе также сгорел трактор «К-701», пожар тогда произошел у деревни Редки.
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