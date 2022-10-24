Еще один «Кировец» сгорел в Витебской области

ННВ • 24/10/22 19:33 • Здарэнні

В Оршанском районе 23 октября полностью сгорел тяжелый трактор «Кировец».



Пожарные сообщение о возгорании трактора «К-744Р4» получили в 11:36. Пожар произошел при проведении сельскохозяйственных работ в поле возле деревни Поречье.

В результате загорания трактор 2017 года производства был полностью уничтожен огнем, сообщается пресс-службой МЧС.

Люди на пожаре на пожаре не пострадали. Причина загорания устанавливается.

Напомним, что еще один «Кировец», правда, более старой модели — «К-701», сгорел в Дубровенском районе. В свое время Витебская область активно закупала эти российские тракторы.